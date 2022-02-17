Такое мнение действительно озвучили в эфире российского телевидения. Ведущая абсолютно серьезно говорит о расстрелах и утверждает, что "Украина теперь будет жить по законам военного времени".

Читайте также "Заставляют воевать даже беременных": Россия распространяет в сети новый фейк о ВСУ

Новый абсурд российской пропаганды

По словам пропагандистки, Нацполицию на ближайшие дни перевели в усиленный режим.

Всех несогласных будут просто расстреливать на месте без разговоров и суда,

– сказала ведущая.

Сеть разразилась смехом из-за очередного абсурда российской пропаганды. Шутят, "благодаря полиции за такую позицию". Украинцы реагируют сарказмом и иронией:

"Сегодня утром патруль стоял на дороге. Как же повезло, что я согласен был".

"Сейчас ходил за кофе – дважды расстреляли".

"Берем как официальную информацию".

Последние русские фейки

Российские фейки с начала войны уже стали регулярным явлением. Однако на фоне новых угроз их количество значительно увеличилось. Распространяя пропаганду, Москва может искать новый "повод для вторжения".

Например, накануне государство-агрессор заявило, что в украинскую армию якобы принудительно забирают беременных женщин. Мол, на 6 – 7 месяце отправляют в ВСУ.

Ранее на некоторых пророссийских ресурсах появилась информация о якобы взрывах на оккупированной территории Украины. Говорили якобы украинские военные открыли огонь в сторону Донецка, но в ООС сразу это опровергли.

Также российские пропагандисты начали распространяться в сети ложную информацию о якобы начале войны между Украиной и Россией. Оккупанты даже заявляли о "первых потерях".

Может заинтересовать – рейтинг лживых заявлений России против Украины: