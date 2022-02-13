Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в сети сообщил об очередном фейке, который Россия начала распространять. На этот раз оккупанты информируют о "начале войны".

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Фейк России о "начале войны"

Штефан заявил, что Россия начала распространять в информационном пространстве информацию о якобы начале "боевых действий и потерях".

В сообщениях государство-агрессор якобы публикует "первые кадры войны России и Украины". Датируются они 13 февраля 2022 года. Но видео российская пропаганда не ограничилась. Их подкрепили данными о якобы "первых погибших – 6 украинских военных и 1 российском".



Россия в телеграме распространяет новый фейк / Скриншот Анатолия Штирлица

Ложь Москвы об обстреле Украиной Донецка: что известно

Россия ежедневно распространяет новые фейки об Украине, пытаясь найти повод для дальнейшей агрессии. Накануне на некоторых пророссийских ресурсах появилась информация о якобы взрывах на не подконтрольной Украине территории. Мол, украинские военные открыли огонь в сторону Донецка.

В Вооруженных силах сразу же опровергли эту информацию. Там отметили, что бойцы ООС не обстреливали город и не планируют это делать.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы встать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!

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