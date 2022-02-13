Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) у мережі повідомив про черговий фейк, який Росія почала розповсюджувати. Цього разу окупанти інформують про "початок війни".

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Фейк Росії про "початок війни"

Штефан заявив, що Росія розпочала поширювати в інформаційному просторі інформацію про нібито початок "бойових дій та втрати".

У повідомленнях держава-агресорка буцімто публікує "перші кадри війни Росії та країни". Датуються вони 13 лютого 2022 року. Та відео російська пропаганда не обмежилася. Їх підкріпили даними про нібито "перших загиблих – 6 українських військових та 1 російського".



Росія у телеграмі поширює новий фейк / Скриншот Анатолія Штірліца

Брехня Москви про обстріл Україною Донецька: що відомо

Росія щодня поширює нові фейки про Україну, намагаючись "знайти привід" для подальшої агресії. Напередодні на деяких проросійських ресурсах з'явилася інформація про начебто вибухи на не підконтрольній Україні території. Мовляв, українські військові відкрили вогонь у сторону Донецька.

У Збройних силах одразу ж спростували цю інформацію. Там наголосили, що бійці ООС не обстрілювали місто і не планують це робити.

Важливо! Збройні сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!

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