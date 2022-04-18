На большей части территории Украины раз прозвучала воздушная тревога. Сирены заработали около 10:30 сначала на западных областях страны, а затем – центральных.

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Сигналы воздушной тревоги раздались в таких областях

Волынская

Львовская

Хмельницкая

Ровенская

Закарпатская

Черновицкая

Ивано-Франковская

Тернопольская

Винницкая

Черкасская

Кировоградская

Киевская

Запорожская

Донецкая

Луганская

Не пренебрегайте сигналами о воздушной тревоге. Отправляйтесь немедленно в укрытие, ведь это может спасти вам жизнь.

Напомним, что утром оккупанты нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову. Известно о шести жертвах вражеской атаки.

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