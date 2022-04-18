На большей части территории Украины раз прозвучала воздушная тревога. Сирены заработали около 10:30 сначала на западных областях страны, а затем – центральных.
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Сигналы воздушной тревоги раздались в таких областях
- Волынская
- Львовская
- Хмельницкая
- Ровенская
- Закарпатская
- Черновицкая
- Ивано-Франковская
- Тернопольская
- Винницкая
- Черкасская
- Кировоградская
- Киевская
- Запорожская
- Донецкая
- Луганская
Не пренебрегайте сигналами о воздушной тревоге. Отправляйтесь немедленно в укрытие, ведь это может спасти вам жизнь.
Напомним, что утром оккупанты нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову. Известно о шести жертвах вражеской атаки.
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