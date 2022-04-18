На більшій частині території України вкотре пролунала повітряна тривога. Сирени запрацювали близько 10:30 спочатку на західних областях країни, а потім – центральних.

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Сигнали повітряної тривоги пролунали в таких областях

  • Волинська
  • Львівська
  • Хмельницька
  • Рівненська
  • Закарпатська
  • Чернівецька
  • Івано-Франківська
  • Тернопільська
  • Вінницька
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Київська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Луганська

Не нехтуйте сигналами про повітряну тривогу. Відправляйтеся негайно ж в укриття, адже це може врятувати вам життя.

Нагадаємо, що зранку окупанти завдали п'ять прицільних ракетних ударів по Львову. Відомо про шістьох жертв ворожої атаки.

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