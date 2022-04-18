На більшій частині території України вкотре пролунала повітряна тривога. Сирени запрацювали близько 10:30 спочатку на західних областях країни, а потім – центральних.
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Сигнали повітряної тривоги пролунали в таких областях
- Волинська
- Львівська
- Хмельницька
- Рівненська
- Закарпатська
- Чернівецька
- Івано-Франківська
- Тернопільська
- Вінницька
- Черкаська
- Кіровоградська
- Київська
- Запорізька
- Донецька
- Луганська
Не нехтуйте сигналами про повітряну тривогу. Відправляйтеся негайно ж в укриття, адже це може врятувати вам життя.
Нагадаємо, що зранку окупанти завдали п'ять прицільних ракетних ударів по Львову. Відомо про шістьох жертв ворожої атаки.
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