Оставаться в укрытии нужно, пока не оповестят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.

К теме Не выходите на улицу, – Кличко призвал киевлян быть очень осторожными

Если вы услышали сирены, необходимо срочно

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.

Быстро одеться.

Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.

Взять индивидуальные средства защиты, заблаговременно подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем следовать до ближайшего защитного сооружения.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!