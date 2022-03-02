Залишатися в укритті потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.

До теми Не виходьте на вулицю, – Кличко закликав киян бути дуже обережними

Якщо ви почули сирени, необхідно терміново

  • Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
  • Швидко одягнутися.
  • Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.
  • Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.