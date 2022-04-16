В частности, тревоги объявили ориентировочно в 8 областях Украины. Сирены раздаются там из-за угрозы ракетной атаки России.

Обратите внимание Что делать, если во время тревоги не успели добежать в укрытие: советы ГСЧС

Тревоги раздаются на Западе страны

В частности, воздушная тревога раздается на:

  • Львовщине;
  • Закарпатье;
  • Ивано-Франковсковщине;
  • Буковине;
  • Тернопольщине;
  • Хмельниччине;
  • Ровненщине;
  • Волыни.

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