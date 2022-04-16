Зокрема тривоги оголосили орієнтовно у 8 областях України. Сирени лунають там через загрозу ракетної атаки Росії.

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Тривоги лунають на Заході країни

Зокрема повітряна тривога лунає на:

  • Львівщині;
  • Закарпатті;
  • Івано-Франківщині;
  • Буковині;
  • Тернопільщині;
  • Хмельниччині;
  • Рівненщині;
  • Волині.

До речі, сирени лунають на Луганщині.

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