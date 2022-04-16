Зокрема тривоги оголосили орієнтовно у 8 областях України. Сирени лунають там через загрозу ракетної атаки Росії.
Зауважте Що робити, якщо під час тривоги не встигли добігти в укриття: поради ДСНС
Тривоги лунають на Заході країни
Зокрема повітряна тривога лунає на:
- Львівщині;
- Закарпатті;
- Івано-Франківщині;
- Буковині;
- Тернопільщині;
- Хмельниччині;
- Рівненщині;
- Волині.
До речі, сирени лунають на Луганщині.
Дивіться також – росіяни атакуватимуть з останніх сил: українців просять не ігнорувати тривоги: відео