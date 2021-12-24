У вселенского патриарха коронавирус проходит в легкой форме, ведь он полностью прошел курс вакцинации, что и советует делать другим.

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Патриарх пропустит рождественские богослужения

Патриарх Варфоломей после того, как тест на коронавирус дал положительный результат, посетил центральную больницу Стамбула и прошел обследование.

Кроме того, 81-летний патриарх поблагодарил всех, кто волнуется и молится за его здоровье и поздравил с грядущим Рождеством, которое Константинопольская церковь отмечает 25 декабря.

Он (Варфоломей – 24 канал) призывает всех соблюдать рекомендации врачей и специалистов, а также тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать ее на благо себя и общества. По этому случаю он желает всем счастливого Рождества,

– заявили в Константинопольском патриархате.

Из-за коронавируса патриарху придется пропустить рождественские богослужения.

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