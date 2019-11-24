Вселенский Патриарх провел панихиду по жертвам Голодомора в Украине

Божественная литургия и панихида по жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине состоялась в Стамбуле 24 ноября при участии Вселенского Патриарха Варфоломея.

"Мы чтим 86-ю годовщину Голодомора и память жертв этого геноцида со стороны сталинского режима против украинского народа", – сказал Вселенский Патриарх. Об этом рассказал Укринформ.

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Тогда, как выразился Варфоломей, "бесчисленное количество украинских мирных людей – детей, мужчин и женщин – страдали от голода и боролись за свою национальную идентичность, язык и культуру". Да и сегодня "зло продолжает оказывать разрушительное влияние на мир".

Вселенский Патриархат решил предоставить автокефалию народу Божьему, чтобы он мог организовать свою жизнь в соответствии с основами святых канонов церкви и ее традиций, чтобы имел уважение к Матери Церкви и был в коммуникации с другими православными церквями,

– отметил Варфоломей.

После литургии посол Украины в Турции Андрей Сибига выступил со словами о Голодоморе: "Это было абсолютное зло: гибли невинные люди. 25 тысяч ежедневно. Мы должны это помнить и распространять правду: это преступление против человечности, это – геноцид".

На мероприятии также были генеральные консулы Канады, Молдовы, Польши, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, представителям украинской и крымскотатарской общин.

2 декабря 2018 года божественная литургия и панихида по жертвам голодоморов при участии Вселенского Патриарха состоялась в Стамбуле. В сентябре 2019 богослужения в память о жертвах Голодомора и траурная акция "Зажги свечу памяти" состоялись в столице Турции – Анкаре.