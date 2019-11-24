Украинские ученые на антарктической станции почтили память жертв Голодомора
Члены команды 24-ї Украинской антарктической экспедиции почтили память жертв голода 1932-1933 годов. На станции решили зажечь свечи по Киеву – вместе со всей Украиной.
Об этом Национальный арктический научный центр сообщил на своей официальной фейсбук странице.
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Траурная свеча зажглась в окне комнаты каждого из 12 наших полярников. Команда 24-й Украинской антарктической экспедиции решила почтить память жертв Великого голода 1932-1933 годов одновременно со всей Украиной,
– говорится в сообщении.
Начальник станции Игорь Дикий рассказал, что участники экспедиции решили провести эту траурную акцию не по местному времени, а по киевскому.
Учитывая разницу во времени полярники зажгли свечи в 11:00 по местному времени – это был 16-й час по Киеву.
В предпоследнюю субботу ноября, в этом году это день выпал на 23 ноября, в Украине и мире чтят память жертв Голодомора. В соответствующих акциях приняли участие как украинские политики, в частности Президент Украины Владимир Зеленский, так и иностранные дипломаты.
Кроме того, акции траура прошли под диппредставительствами России во многих украинских городах. По убеждению многих украинцев, именно СССР и ее правопреемница Россия виновны в истреблении украинского народа во время голода 1932–33 годов.
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