01:47
24 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
      Вєсті Кремля
      23:02, 22 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, 22 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Украинские ученые на антарктической станции почтили память жертв Голодомора

      2 Читати новину українською
      Антарктическая станция почтила память жертв Голодомора / uac.gov.ua

      Члены команды 24-ї Украинской антарктической экспедиции почтили память жертв голода 1932-1933 годов. На станции решили зажечь свечи по Киеву – вместе со всей Украиной.

      Об этом Национальный арктический научный центр сообщил на своей официальной фейсбук странице.

      Обратите внимание: Российский эксперт о Голодоморе В Украине крестьян убивали совершенно сознательно

      Траурная свеча зажглась в окне комнаты каждого из 12 наших полярников. Команда 24-й Украинской антарктической экспедиции решила почтить память жертв Великого голода 1932-1933 годов одновременно со всей Украиной,
      – говорится в сообщении.

      Начальник станции Игорь Дикий рассказал, что участники экспедиции решили провести эту траурную акцию не по местному времени, а по киевскому.

      Учитывая разницу во времени полярники зажгли свечи в 11:00 по местному времени – это был 16-й час по Киеву.

      В предпоследнюю субботу ноября, в этом году это день выпал на 23 ноября, в Украине и мире чтят память жертв Голодомора. В соответствующих акциях приняли участие как украинские политики, в частности Президент Украины Владимир Зеленский, так и иностранные дипломаты.

      Кроме того, акции траура прошли под диппредставительствами России во многих украинских городах. По убеждению многих украинцев, именно СССР и ее правопреемница Россия виновны в истреблении украинского народа во время голода 1932–33 годов.

      ГОДОВЩИНА ГОЛОДОМОРА В УКРАИНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      •  
      Как в России объясняют исчезновение нижнего белья моряков с захваченных кораблей
      23 ноября
      611
      Теги: Голодомор Арктика Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      23 ноября , 23:00 Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      Павло Казарін 121
      Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      23 ноября , 22:20 Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      Емал Набі 139
      Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      23 ноября , 22:00 Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      Ольга Черненко 918
      Голодомор: только факты и статистика
      23 ноября , 20:01 Голодомор: только факты и статистика
      Олександр Палій 1 13205
      Про тюремні тортури та як витримав голодування: ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Балухом
      23 ноября , 19:00 Про тюремні тортури та як витримав голодування: ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Балухом
      Віталій Дейнега 117
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук