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      Зеленский и другие политики почтили память жертв Голодомора: фото

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      Владимир и Елена Зеленские почтили память жертв Голодомора / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Президентская чета положила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора в Киеве.

      Владимир и Елена Зеленские также почтили память погибших минутой молчания, сообщила пресс-служба президента.

      Узнайте больше об истории Голодомора: почему уничтожали украинцев

      Зеленський Голодомор фото Владимир и Елена Зеленские почтили память жертв Голодомора / фото пресс-службы офиса Президента

      Сегодня – день памяти тех, кто в тридцатых годах боролся против коммунизма, написал в своем фейсбуке лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Он напомнил, как по украинским селам прокатились тысячи восстаний против коллективизации, с лозунгами "Долой советскую власть, будем выбирать старосту!"

      Сопротивление было такое сильное, что в Москве испугались. И именно поэтому придумали страшный способ остановить стремление людей к свободе. Вдумаемся: миллионы людей погибли страшной смертью лишь потому, что хотели свободы распоряжаться своей жизнью. Мы не имеем права забывать об этих героях,
      – написал Вакарчук призвал каждого зажечь в окне свечу памяти.

      "Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы жизней, искалечил людей физически и морально, не дал родиться целому поколению украинцев. Это преступление советско-российской империи не имеет срока давности", – написал пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

      Кроме политиков, память жертв Голодомора почтили украинские общественные деятели. В частности, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов написал в фейсбуке, что это день, в который он больше всего ненавидит Советский Союз.

      Что известно о Голодоморе в Украине?
      Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек.

      Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

      История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      сегодня
      2489
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: История Голодомор Новости Украины Новости политики Олег Сенцов Владимир Вятрович Петр Порошенко София Федина Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский
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