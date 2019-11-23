Зеленский и другие политики почтили память жертв Голодомора: фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Президентская чета положила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора в Киеве.

Владимир и Елена Зеленские также почтили память погибших минутой молчания, сообщила пресс-служба президента.

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Владимир и Елена Зеленские почтили память жертв Голодомора / фото пресс-службы офиса Президента

Сегодня – день памяти тех, кто в тридцатых годах боролся против коммунизма, написал в своем фейсбуке лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Он напомнил, как по украинским селам прокатились тысячи восстаний против коллективизации, с лозунгами "Долой советскую власть, будем выбирать старосту!"

Сопротивление было такое сильное, что в Москве испугались. И именно поэтому придумали страшный способ остановить стремление людей к свободе. Вдумаемся: миллионы людей погибли страшной смертью лишь потому, что хотели свободы распоряжаться своей жизнью. Мы не имеем права забывать об этих героях,

– написал Вакарчук призвал каждого зажечь в окне свечу памяти.

"Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы жизней, искалечил людей физически и морально, не дал родиться целому поколению украинцев. Это преступление советско-российской империи не имеет срока давности", – написал пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.

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We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019

На власні очі бачити, як від голоду помирають рідні діти, і не мати можливості врятувати їх — одна з найжорстокіших мук, на яку можна приректи людину. Під час Голодомору 1932-1933 років це пережили мільйони українців. https://t.co/a6EspONMB9 pic.twitter.com/NwI2xO6b93 — Уляна Супрун (@usuprun) November 23, 2019

Кроме политиков, память жертв Голодомора почтили украинские общественные деятели. В частности, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов написал в фейсбуке, что это день, в который он больше всего ненавидит Советский Союз.

Что известно о Голодоморе в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек.



Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: