Зеленський та інші політики вшанували пам'ять жертв Голодомору: фото
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору у Києві.
Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, повідомила пресслужба президента.
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Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодомору / Фото пресслужби Офісу Президента
Сьогодні – день пам'яті тих, хто в тридцятих роках боровся проти комунізму, написав у своєму фейсбуці лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Він нагадав, як українськими селами прокотилися тисячі повстань проти колективізації, з гаслами "Геть радянську владу, будемо вибирати старосту!"
Спротив був такий сильний, що в Москві злякались. І саме тому придумали страшний спосіб зупинити прагнення людей до волі. Вдумаймось: мільйони людей загинули страшною смертю лише тому, що хотіли свободи розпоряджатися своїм життям. Ми не маємо права забувати про цих героїв,
– написав Вакарчук і закликав кожного запалити у вікні свічку пам’яті.
"Голодомор 1932-1933 року забрав мільйони життів, скалічив людей фізично і морально, не дав народитися цілому поколінню українців. Цей злочин радянсько-російської імперії не має терміну давності", – написав п’ятий президент, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.
Окрім політиків, пам'ять жертв Голодомору вшанували українські громадські діячі. Зокрема, звільнений з полону режисер Олег Сенцов написав у фейсбуці, що це день, у який він найбільше ненавидить Радянський Союз.
Що відомо про Голодомор в Україні? Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.
Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.
Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні: