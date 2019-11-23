Зеленський та інші політики вшанували пам'ять жертв Голодомору: фото

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору у Києві.

Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, повідомила пресслужба президента.

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Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодомору / Фото пресслужби Офісу Президента

Сьогодні – день пам'яті тих, хто в тридцятих роках боровся проти комунізму, написав у своєму фейсбуці лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Він нагадав, як українськими селами прокотилися тисячі повстань проти колективізації, з гаслами "Геть радянську владу, будемо вибирати старосту!"

Спротив був такий сильний, що в Москві злякались. І саме тому придумали страшний спосіб зупинити прагнення людей до волі. Вдумаймось: мільйони людей загинули страшною смертю лише тому, що хотіли свободи розпоряджатися своїм життям. Ми не маємо права забувати про цих героїв,

– написав Вакарчук і закликав кожного запалити у вікні свічку пам’яті.

"Голодомор 1932-1933 року забрав мільйони життів, скалічив людей фізично і морально, не дав народитися цілому поколінню українців. Цей злочин радянсько-російської імперії не має терміну давності", – написав п’ятий президент, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.

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We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019

На власні очі бачити, як від голоду помирають рідні діти, і не мати можливості врятувати їх — одна з найжорстокіших мук, на яку можна приректи людину. Під час Голодомору 1932-1933 років це пережили мільйони українців. https://t.co/a6EspONMB9 pic.twitter.com/NwI2xO6b93 — Уляна Супрун (@usuprun) November 23, 2019

Окрім політиків, пам'ять жертв Голодомору вшанували українські громадські діячі. Зокрема, звільнений з полону режисер Олег Сенцов написав у фейсбуці, що це день, у який він найбільше ненавидить Радянський Союз.

Що відомо про Голодомор в Україні? Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.



Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні: