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      Зеленський та інші політики вшанували пам'ять жертв Голодомору: фото

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      Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодомору / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору у Києві.

      Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, повідомила пресслужба президента.

      Дізнайтеся більше про історію Голодомору: чому знищували українців

      Зеленський Голодомор фото
      Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодомору / Фото пресслужби Офісу Президента

      Сьогодні – день пам'яті тих, хто в тридцятих роках боровся проти комунізму, написав у своєму фейсбуці лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Він нагадав, як українськими селами прокотилися тисячі повстань проти колективізації, з гаслами "Геть радянську владу, будемо вибирати старосту!"

      Спротив був такий сильний, що в Москві злякались. І саме тому придумали страшний спосіб зупинити прагнення людей до волі. Вдумаймось: мільйони людей загинули страшною смертю лише тому, що хотіли свободи розпоряджатися своїм життям. Ми не маємо права забувати про цих героїв,
      – написав Вакарчук і закликав кожного запалити у вікні свічку пам’яті.

      "Голодомор 1932-1933 року забрав мільйони життів, скалічив людей фізично і морально, не дав народитися цілому поколінню українців. Цей злочин радянсько-російської імперії не має терміну давності", – написав п’ятий президент, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

      Окрім політиків, пам'ять жертв Голодомору вшанували українські громадські діячі. Зокрема, звільнений з полону режисер Олег Сенцов написав у фейсбуці, що це день, у який він найбільше ненавидить Радянський Союз.

      Що відомо про Голодомор в Україні? Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.

      Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Голодомор Історія Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Софія Федина Петро Порошенко Володимир В'ятрович Олег Сенцов
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