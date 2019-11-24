Українські науковці на антарктичній станції вшанували пам'ять жертв Голодомору

Члени команди 24-ої Української антарктичної експедиції вшанували пам'ять жертв Голоду 1932-1933 років. На станції вирішили запалити свічки за Київським часом – разом з всією Україною.

Про це Національний арктичний науковий центр повідомив на своїй офіційній фейсбук сторінці.

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Жалобна свічка засвітилася у вікні кімнати кожного з 12 наших полярників. Команда 24-ої Української антарктичної експедиції вирішила пом’янути жертв Великого голоду 1932-1933 років водночас з усією Україною,

– йдеться у повідомленні.

Начальник станції Ігор Дикий розповів, що учасники експедиції вирішили провести цю жалобну акцію не за місцевим часом, а за київським.

З огляду на різницю у часі полярники запалили свічки об 11:00 за місцевим часом – це була 16-та година за Києвом.

У передостанню суботу листопада, цього року 23 листопада, в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голодомору. У відповідних акціях взяли участь як українські політики , зокрема Президент України Володимир Зеленський, так і іноземні дипломати .

Крім того, акції жалоби пройшли під диппредставництвами Росії у багатьох українських містах. На переконання багатьох українців, саме СРСР та її правонаступниця Росія є винними у винищення українського народу під час голоду 1932 – 33 років.

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