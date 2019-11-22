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      Військові вшанують пам’ять жертв Голодомору у небі, на морі і на суші: зворушливе відео

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      Військові вшанують пам’ять жертв Голодомору / Скріншот з відео

      Загальнонаціональна акція вшанування пам’яті жертв Голодомору "Запали свічку пам'яті" відбудеться 23 листопада о 16:00. До неї приєднаються усі військові.

      Український інститут національної пам’яті у фейсбуці опублікував зворушливе відео. У ньому йдеться, що вшанування пам’яті жертв Голодомору – це справа честі усіх українців: і цивільних, і тих, хто несе бойову службу в небі, на морі і на суші, захищаючи наші домівки від агресора.

      Важливо: Моторошні оповіді свідків Голодомору втілили у виставі в метро Києва: ексклюзивні фото та відео

      Відео демонструє, як військові готуються до вшанування пам’яті жертв Голодомору.

      У відео задіяні всі роди військ, включно із авіацією, морським флотом (сцени знімалися в Одесі на українському фрегаті "Гетьман Сагайдачний").

      Також у зйомках був задіяний Президентський полк. У багатьох масових сценах знімалися військові, які проходили підготовку на Яворівському полігоні, ветерани АТО. Також у ролику можна побачити відомого психолога і військового капелана Андрія Зелінського.

      Військові вшанують пам’ять жертв Голодомору у небі, на морі і на суші: зворушливе відео

      Соціальний відеоролик до річниці Голодомору знятий минулого року Young & Hungry production за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України та Генерального штабу Збройних сил України та за участі Українського інституту національної пам’яті і Центру досліджень визвольного руху.

      День пам'яті жертв голодомору вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

      Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.

      Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Справа Майдану: хто така Закревська та чому вона голодує
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Жертви Операція Об'єднаних сил Втрати Голодомор Збройні сили України СРСР Історія
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