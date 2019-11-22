Загальнонаціональна акція вшанування пам’яті жертв Голодомору "Запали свічку пам'яті" відбудеться 23 листопада о 16:00. До неї приєднаються усі військові.

Український інститут національної пам’яті у фейсбуці опублікував зворушливе відео. У ньому йдеться, що вшанування пам’яті жертв Голодомору – це справа честі усіх українців: і цивільних, і тих, хто несе бойову службу в небі, на морі і на суші, захищаючи наші домівки від агресора.

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Відео демонструє, як військові готуються до вшанування пам’яті жертв Голодомору.

У відео задіяні всі роди військ, включно із авіацією, морським флотом (сцени знімалися в Одесі на українському фрегаті "Гетьман Сагайдачний").

Також у зйомках був задіяний Президентський полк. У багатьох масових сценах знімалися військові, які проходили підготовку на Яворівському полігоні, ветерани АТО. Також у ролику можна побачити відомого психолога і військового капелана Андрія Зелінського.

Військові вшанують пам’ять жертв Голодомору у небі, на морі і на суші: зворушливе відео

Соціальний відеоролик до річниці Голодомору знятий минулого року Young & Hungry production за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України та Генерального штабу Збройних сил України та за участі Українського інституту національної пам’яті і Центру досліджень визвольного руху.

День пам'яті жертв голодомору вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.



Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні: