Посольство США вшанувало пам'ять жертв Голодомору: відео
В Україні 23 листопада вшановують пам’ять жертв Голодомору. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор висловив підтримку нашій державі.
Посольство США опублікувало відеозвернення у твіттер.
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Тейлор наголосив, що Америка пам’ятає про геноцид, який вчинила радянська влада та з сумом згадує усіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-1933 років.
Це був шучно сторений голод. Це була трагедія. Це був злочин,
– додав Вільям Тейлор.
США ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства. "Ми з Україною", – підсумував посол.
День пам'яті жертв голодомору вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.
Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.
Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.
Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні: