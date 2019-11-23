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      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Посольство США вшанувало пам'ять жертв Голодомору: відео

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      Вільям Тейлор вшанував пам'ять жертв Голодомору / Скріншот з відео

      В Україні 23 листопада вшановують пам’ять жертв Голодомору. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор висловив підтримку нашій державі.

      Посольство США опублікувало відеозвернення у твіттер.

      Зверніть увагу: Військові вшанують пам’ять жертв Голодомору у небі, на морі і на суші: зворушливе відео

      Тейлор наголосив, що Америка пам’ятає про геноцид, який вчинила радянська влада та з сумом згадує усіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-1933 років.

      Це був шучно сторений голод. Це була трагедія. Це був злочин,
      – додав Вільям Тейлор.

      США ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства. "Ми з Україною", – підсумував посол.

      День пам'яті жертв голодомору вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

      Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.

      Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Історія Голодомор Новини України Новини США Жертви СРСР
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