Посольство США вшанувало пам'ять жертв Голодомору: відео

В Україні 23 листопада вшановують пам’ять жертв Голодомору. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор висловив підтримку нашій державі.

Посольство США опублікувало відеозвернення у твіттер.

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Тейлор наголосив, що Америка пам’ятає про геноцид, який вчинила радянська влада та з сумом згадує усіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-1933 років.

Це був шучно сторений голод. Це була трагедія. Це був злочин,

– додав Вільям Тейлор.

США ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства. "Ми з Україною", – підсумував посол.

Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.

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We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 23 ноября 2019 г.

День пам'яті жертв голодомору вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.



Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні: