Посольство США почтило память жертв Голодомора: видео

В Украине 23 ноября чтят память жертв Голодомора. Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил поддержку нашей стране.

Посольство США опубликовало видеообращение в твиттере.

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Тейлор подчеркнул, что Америка помнит о геноциде, который совершила советская власть и с грустью вспоминает всех, кто потерял жизнь во время трагического периода Голодомора 1932-1933 годов.

Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия. Это было преступление,

– добавил Уильям Тейлор.

США никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества. "Мы с Украиной", – подытожил посол.

Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.

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We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 23 ноября 2019 г.

День памяти жертв голодомора чтят ежегодно в четвертую субботу ноября. Традиционно в этот день люди посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.

Что известно о Голодоморе в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысяч человек.



Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: