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      Посольство США почтило память жертв Голодомора: видео

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      Уильям Тейлор почтил память жертв Голодомора / Скриншот с видео

      В Украине 23 ноября чтят память жертв Голодомора. Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил поддержку нашей стране.

      Посольство США опубликовало видеообращение в твиттере.

      Обратите внимание: Военные почтят память жертв Голодомора в небе, на море и на суше: трогательное видео

      Тейлор подчеркнул, что Америка помнит о геноциде, который совершила советская власть и с грустью вспоминает всех, кто потерял жизнь во время трагического периода Голодомора 1932-1933 годов.

      Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия. Это было преступление,
      – добавил Уильям Тейлор.

      США никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества. "Мы с Украиной", – подытожил посол.

      День памяти жертв голодомора чтят ежегодно в четвертую субботу ноября. Традиционно в этот день люди посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.

      Что известно о Голодоморе в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысяч человек.

      Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Голодомор Новости Украины СССР История Жертвы Новости США
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