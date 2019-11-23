Посольство США почтило память жертв Голодомора: видео
В Украине 23 ноября чтят память жертв Голодомора. Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил поддержку нашей стране.
Посольство США опубликовало видеообращение в твиттере.
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Тейлор подчеркнул, что Америка помнит о геноциде, который совершила советская власть и с грустью вспоминает всех, кто потерял жизнь во время трагического периода Голодомора 1932-1933 годов.
Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия. Это было преступление,
– добавил Уильям Тейлор.
США никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества. "Мы с Украиной", – подытожил посол.
День памяти жертв голодомора чтят ежегодно в четвертую субботу ноября. Традиционно в этот день люди посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.
Что известно о Голодоморе в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысяч человек.
Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.
Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: