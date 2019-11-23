Російський експерт про Голодомор: В Україні селян вбивали абсолютно свідомо

Під час подій 1932 – 33 років, коли від штучного голоду в Україні загинули мільйони людей, у містах України можна було споглядати справді страшні кадри. Річ у тім, що у якийсь момент на вулицях несподівано з'явилися вкрай виснажені селяни та безліч трупів.

Як розповів російський соціолог Ігор Ейдман у своєму фейсбуці, про Голодомор йому розповідала прабабця Ханна. Народилася жінка в 1893 році. І хоча Голодомор в Україні 1932 – 33 років її родину безпосередньо й не торкнувся, проте залишився одним із найстрашніших спогадів.

Зверніть увагу! Геноцид в Україні: для чого 18-річний львів'янин вбив радянського дипломата

"Вони жили в Києві. Її чоловік був якимось дрібним безпартійним службовцем в кооперації. Вона – домогосподаркою. Найстрашніше, вони просто не розуміли, що відбувається. У якийсь момент на вулицях несподівано з'явилися вкрай виснажені селяни та безліч трупів. Про це офіційно нічого не говорили, а городяни були більш-менш забезпеченими їжею. Місто жило своїм життям, намагаючись не помічати це пекло. Українських селян свідомо вбивали на очах заляканих і байдужих обивателів", – зазначає Ейдман.

Тоді говорити вголос про голод і якось організовано допомагати його жертвам було суворо заборонено. А такі речі є абсолютно безпрецедентними в історії. Тому експерт досі не знає, чи допомагали його рідні хоч якось тим людям, які помирали від голоду – про це його прабабця не розповідала.

Очевидно, що це був геноцид одночасно за національною та соціальною ознакою. Українських селян вбивали абсолютно свідомо. Сталін однаковою мірою не довіряв їм і як українцям, і як селянам. Перших він підозрював у сепаратизмі, а других – у дрібнобуржуазних симпатіях, що загрожують реставрацією капіталізму. Так, селян в 1932 – 33 роках убивали голодом на всій території СРСР. Але в Україні, переважно на українській Кубані, на Північному Кавказі та у Казахстані їх вбивали найбільш послідовно. Мабуть, там до соціальної ненависті домішувалася імперська політика експлуатації національних окраїн,

– наголошує Ейдман.

Щодо долі його родичів, то його прадіда заарештували в Києві в 1938 році та засудили за статтею про організацію єврейського культурного гуртка. У підсумку він потрапив на п'ять років таборів, але до звільнення не дожив і невдовзі загинув.

"Міська інтелігенція переважно байдуже ставилася до селянського геноциду, а потім прийшли і за нею", – додає російський експерт.

Радимо ознайомитися! Історія Голодомору: чому знищували українців

У передостанню суботу листопада, цього року це день випав на 23 листопада, в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голодомору. У відповідних акціях взяли участь як українські політики, зокрема Президент України Володимир Зеленський, так і іноземні дипломати.

Крім того, акції жалоби пройшли під диппредставництвами Росії у багатьох українських містах. На переконання багатьох українців, саме СРСР та її правонаступниця Росія є винними у винищення українського народу під час голоду 1932 – 33 років.