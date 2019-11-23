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      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Російський експерт про Голодомор: В Україні селян вбивали абсолютно свідомо

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      Російський експерт прокоментував Голодомор в Україні, який торкнувся і його родини

      Під час подій 1932 – 33 років, коли від штучного голоду в Україні загинули мільйони людей, у містах України можна було споглядати справді страшні кадри. Річ у тім, що у якийсь момент на вулицях несподівано з'явилися вкрай виснажені селяни та безліч трупів.

      Як розповів російський соціолог Ігор Ейдман у своєму фейсбуці, про Голодомор йому розповідала прабабця Ханна. Народилася жінка в 1893 році. І хоча Голодомор в Україні 1932 – 33 років її родину безпосередньо й не торкнувся, проте залишився одним із найстрашніших спогадів.

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      "Вони жили в Києві. Її чоловік був якимось дрібним безпартійним службовцем в кооперації. Вона – домогосподаркою. Найстрашніше, вони просто не розуміли, що відбувається. У якийсь момент на вулицях несподівано з'явилися вкрай виснажені селяни та безліч трупів. Про це офіційно нічого не говорили, а городяни були більш-менш забезпеченими їжею. Місто жило своїм життям, намагаючись не помічати це пекло. Українських селян свідомо вбивали на очах заляканих і байдужих обивателів", – зазначає Ейдман.

      Тоді говорити вголос про голод і якось організовано допомагати його жертвам було суворо заборонено. А такі речі є абсолютно безпрецедентними в історії. Тому експерт досі не знає, чи допомагали його рідні хоч якось тим людям, які помирали від голоду – про це його прабабця не розповідала.

      Очевидно, що це був геноцид одночасно за національною та соціальною ознакою. Українських селян вбивали абсолютно свідомо. Сталін однаковою мірою не довіряв їм і як українцям, і як селянам. Перших він підозрював у сепаратизмі, а других – у дрібнобуржуазних симпатіях, що загрожують реставрацією капіталізму. Так, селян в 1932 – 33 роках убивали голодом на всій території СРСР. Але в Україні, переважно на українській Кубані, на Північному Кавказі та у Казахстані їх вбивали найбільш послідовно. Мабуть, там до соціальної ненависті домішувалася імперська політика експлуатації національних окраїн,
      – наголошує Ейдман.

      Щодо долі його родичів, то його прадіда заарештували в Києві в 1938 році та засудили за статтею про організацію єврейського культурного гуртка. У підсумку він потрапив на п'ять років таборів, але до звільнення не дожив і невдовзі загинув.

      "Міська інтелігенція переважно байдуже ставилася до селянського геноциду, а потім прийшли і за нею", – додає російський експерт.

      Радимо ознайомитися! Історія Голодомору: чому знищували українців

      У передостанню суботу листопада, цього року це день випав на 23 листопада, в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голодомору. У відповідних акціях взяли участь як українські політики, зокрема Президент України Володимир Зеленський, так і іноземні дипломати.

      Крім того, акції жалоби пройшли під диппредставництвами Росії у багатьох українських містах. На переконання багатьох українців, саме СРСР та її правонаступниця Росія є винними у винищення українського народу під час голоду 1932 – 33 років.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Голодомор Історія СРСР
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