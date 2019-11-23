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      Российский эксперт о Голодоморе: В Украине крестьян убивали совершенно сознательно

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      Российский эксперт прокомментировал Голодомор в Украине, который коснулся и его семьи

      Во время событий 1932–33 годов, когда от искусственного голода в Украине погибли миллионы людей, в городах Украины можно было лицезреть действительно страшные кадры. Дело в том, что в какой-то момент на улицах неожиданно появились крайне измотанные крестьяне и множество трупов.

      Как рассказал российский социолог Игорь Эйдман в своем фейсбуке, о Голодоморе ему рассказывала прабабушка Ханна. Родилась женщина в 1893 году. И хотя Голодомор в Украине 1932–33 лет ее семьи и не коснулся, однако остался одним из самых страшных воспоминаний.

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      "Они жили в Киеве. Ее муж был мелким беспартийным служащим в кооперации. Она – домохозяйкой. Самое страшное, они просто не понимали, что происходит. В какой-то момент на улицах неожиданно появились крайне измотанные крестьяне и множество трупов. Об этом официально ничего не говорили, а горожане были более-менее обеспеченными едой. Город жил своей жизнью, стараясь не замечать это ад. Украинских крестьян сознательно убивали на глазах запуганных и равнодушных обывателей", – отмечает Эйдман.

      Тогда говорить вслух о голоде и как-то организованно помогать его жертвам было строго запрещено. А такие вещи являются абсолютно беспрецедентными в истории. Поэтому эксперт не знает, помогали ли его родные хоть как-то тем людям, которые умирали от голода – этого его прабабушка не рассказывала.

      Очевидно, что это был геноцид по национальному и социальному признаку. Украинских крестьян убивали совершенно сознательно. Сталин в равной степени не доверял им и как украинцам, и как крестьянам. Первых он подозревал в сепаратизме, а вторых – в мелкобуржуазных симпатиях, угрожающих реставрацией капитализма. Так, крестьян в 1932–33 годах убивали голодом на всей территории СССР. Но в Украине, преимущественно на украинской Кубани, на Северном Кавказе и в Казахстане их убивали наиболее последовательно. Видимо, там к социальной ненависти примешивалась имперская политика эксплуатации национальных окраин,
      отмечает Эйдман.

      Относительно судьбы его родственников, то его прадеда арестовали в Киеве в 1938 году и осудили по статье об организации еврейского культурного кружка. В итоге он попал на пять лет в лагерь, но до освобождения не дожил и вскоре погиб.

      "Городская интеллигенция в основном безразлично относилась к крестьянскому геноциду, а потом пришли и за ней", – добавляет российский эксперт.

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      В предпоследнюю субботу ноября, в этом году это день выпал на 23 ноября, в Украине и мире чтят память жертв Голодомора. В соответствующих акциях приняли участие как украинские политики, в частности Президент Украины Владимир Зеленский, так и иностранные дипломаты.

      Кроме того, акции траура прошли под диппредставительствами России во многих украинских городах. По убеждению многих украинцев, именно СССР и ее правопреемница Россия виновны в истреблении украинского народа во время голода 1932–33 годов.

      годовщина голодомора в украине: хроника последних событий
       
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Голодомор История СССР
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