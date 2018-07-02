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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вселенский патриарх сделал важное заявление относительно Москвы

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Горячей церковный вопрос
Горячей церковный вопрос / 24 канал

Во время выступления 1 июля Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Константинополь никогда никому не выдавал разрешения передавать территории Украины.

Об этом в Facebook сообщил Евстратий Зоря.

"Логично, что мы как мать-церковь хотим восстановить единство разделенного церковного тела в Украине", – отметил Вселенский Патриарх.

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Также он отметил свой неизменный интерес в решении украинского церковного вопроса. Кроме того Вселенский Патриарх напомнил о духовных и канонические права Вселенского Престола по Украине.

Пусть не забывают, что Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины любому, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха, 
– отметил Варфоломей.

Он пояснил, что об этом говорится в Томосе об автокефалии подаренном польской церкви.

"Наш престол не признал отделения Киевской митрополии и зависимых от нее православных церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской церкви, это было осуществлено против канонов и не были соблюдены права киевского митрополита, носившего титул Экзарха Вселенского Престола", – добавил священнослужитель.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенка к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

 
Теги: Новости Украины Единая поместная церковь религия УПЦ КП УПЦ МП
Источник: 24 канал
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