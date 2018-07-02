Вселенський патріарх зробив важливу заяву щодо Москви

Під час виступу 1 липня Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що Константинополь ніколи не видавав дозволу передавати території України будь-кому.

Про це у Facebook повідомив Євстратій Зоря.

"Є логічним, що ми як мати-церква хочемо відновити єдність розділеного церковного тіла в Україні", – зазначив Вселенський Патріарх.

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Також він відзначив своє незмінне зацікавлення у розв'язанні українського церковного питання. Окрім того Вселенський Патріарх нагадав про духовні та канонічні права Вселенського Престолу щодо України.

Нехай не забувається, що Константинополь ніколи не видавав дозволу передавати території України будь-кому, крім права хіротонії Київського митрополита у Москві на умовах його обрання соборно в Києві на місцевому Соборі та при безумовному згадуванні Вселенського Патріарха,

– зазначив Варфоломій.

Він пояснив, що про це мовиться у Томосі про автокефалію подарованому польській церкві.

"Наш престол не визнав відділення Київської митрополії і залежних від неї православних церков Литви та Польщі та їх приєднання до Московської церкви, що було здійснено проти канонів та не були дотримані права київського митрополита, який мав титул Екзарха Вселенського Престолу", – додав священнослужитель.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.