В укрытиях нужно быть, пока сирена не известит об отбое. Следите за сообщениями местной власти.

Важно Ситуация на фронте, график эвакуационных поездов: основное за 51 день войны

Где объявили тревогу

Тревогу объявили в следующих областях:

  • Киевской и Киеве;
  • Львовской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковский;
  • Тернопольской;
  • Черновицкой;
  • Хмельницкий;
  • Волынский;
  • Ровненской;
  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкий;
  • Луганский;
  • Запорожской;
  • Николаевской;
  • Одесской.

Интересно – объяснение от Арестовича о том, как работает воздушная тревога: смотрите видео