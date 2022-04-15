В укрытиях нужно быть, пока сирена не известит об отбое. Следите за сообщениями местной власти.

Важно Ситуация на фронте, график эвакуационных поездов: основное за 51 день войны

Где объявили тревогу

Тревогу объявили в следующих областях:

Киевской и Киеве;

Львовской;

Закарпатской;

Ивано-Франковский;

Тернопольской;

Черновицкой;

Хмельницкий;

Волынский;

Ровненской;

Житомирской;

Винницкой;

Черкасской;

Кировоградской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкий;

Луганский;

Запорожской;

Николаевской;

Одесской.

Интересно – объяснение от Арестовича о том, как работает воздушная тревога: смотрите видео