В укриттях потрібно бути допоки сирена не сповістить про відбій. Слідкуйте за повідомленнями місцевої влди.

Важливо Україна отримає від США гелікоптери Мі-17, гуманітарні коридори: основне за 51 день війни

Де оголосили тривогу

Тривогу оголосили в наступних областях:

Київській та в Києві;

Львівській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Тернопільській;

Чернівецькій;

Хмельницькій;

Волинській;

Рівненській;

Житомирській;

Вінницькій;

Черкаській;

Кіровоградській;

Полтавській;

Сумській;

Харківській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Луганській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Одеській;

Цікаво – пояснення від Арестовича про те, як працює повітряна тривога: дивіться відео