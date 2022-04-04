В укрытиях нужно находиться до отбоя тревоги, о котором известит сирена. Следите за сообщениями местных администраций и не пренебрегайте своей безопасностью.

Важно Санкции ЕС и план наступления на Славянск и Северодонецк: основное за 40 день войны

Где объявили тревогу

Киев и Киевская область;

Львовская область;

Волынская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Ивано-Франковская область;

Хмельницкая область;

Житомирская область;

Винницкая область;

Черниговская область;

Черкасская область;

Полтавская область;

Кировоградская область;

Днепропетровская область;

Николаевская область;

Запорожская область;

Сумская область;

Одесская область;

Волновахский район;

Краматорский район.