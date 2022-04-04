В укрытиях нужно находиться до отбоя тревоги, о котором известит сирена. Следите за сообщениями местных администраций и не пренебрегайте своей безопасностью.
Важно Санкции ЕС и план наступления на Славянск и Северодонецк: основное за 40 день войны
Где объявили тревогу
- Киев и Киевская область;
- Львовская область;
- Волынская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Ивано-Франковская область;
- Хмельницкая область;
- Житомирская область;
- Винницкая область;
- Черниговская область;
- Черкасская область;
- Полтавская область;
- Кировоградская область;
- Днепропетровская область;
- Николаевская область;
- Запорожская область;
- Сумская область;
- Одесская область;
- Волновахский район;
- Краматорский район.
Интересно – детали вчерашнего удара по Тернополю: смотрите видео