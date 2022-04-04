В укриттях потрібно перебувати до відбою тривоги, про який сповістить сирена. Слідкуйте за повідомленнями місцевих адміністрацій та не нехтуйте власною безпекою.

Важливо Санкції ЄС та план наступу на Слов'янськ і Сєвєродонецьк: основне за 40 день війни

Де оголосили тривогу

Київ та Київська область;

Львівська область;

Волинська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Івано-Франківська область;

Хмельницька область;

Житомирська область;

Вінницька область;

Чернігівська область;

Черкаська область;

Полтавська область;

Кіровоградська область;

Дніпропетровська область;

Миколаївська область;

Запорізька область;

Сумська область;

Одеська область;

Волноваський район;

Краматорський район.

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