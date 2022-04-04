Всем жителям областей, в которых звучит сирена, нужно спуститься в укрытие. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

Важно Депортация людей из Изюма, наплыв раненых оккупантов: основное за 40 день войны

Где объявили воздушную тревогу

Вечером воздушную тревогу объявили в:

Киеве и Киевской области;

Львовской области;

Закарпатской области;

Волынской области;

Ивано-Франковской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Ровненской области;

Житомирской области;

Хмельницкой области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Черниговской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Николаевской области;

Луганской области.

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