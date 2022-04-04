Усім мешканцям областей, у яких луна сирена, потрібно спуститися в укриття. Не нехтуйте власною безпекою.

Важливо Депортація людей з Ізюма, наплив поранених окупантів: основне за 40 день війни

Де оголосили повітряну тривогу

Увечері повітряну тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Львівській області;

Закарпатській області;

Волинській області;

Івано-Франківській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Рівненській області;

Житомирській області;

Хмельницькій області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Чернігівській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Миколаївській області;

Луганській області.

Цікаво – Арестович про те, чому спрацьовує повітряна тривога: дивіться відео