На борту мирного корабля, который потопили захватчики, было 4 украинцев и 2 россиян. Их удалось спасти, однако во время разговора с судовладельцем боцман еще не знал, сможет ли выжить.

Заметьте Экипаж затонувшего судна HELT спасен

Во всем виновата Россия

На записи слышно, как боцман убедительно заявляет, что в потоплении судна виновата именно Россия. И именно она начала войну.

Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и потопили тоже они,

– заявил боцман.

Полная запись разговора боцмана и владельца судна: смотрите видео

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