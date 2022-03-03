На борту мирного корабля, який потопили загарбники, було 4 українців та 2 росіян. Їх вдалося врятувати, однак під час розмови з судновласником, боцман ще не знав, чи зможе вижити.

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У всьому винна Росія

На записі чути, як боцман переконливо заявляє, що у потопленні судна винна саме Росія. І саме вона почала війну.

Знайте, у всьому винна Росія, війну вони затіяли і потопили HELT теж вони,

– заявив боцман.

Повний запис розмови боцмана і власника судна: дивіться відео

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