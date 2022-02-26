Это сообщение появилось вечером 26 февраля на официальной странице МВД Украины в телеграме. Там подчеркнули, что это – требование времени.

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Что говорят в МВД

Якобы "метки" в большинстве случаев уже обезврежены. Именно поэтому враг начинает ориентироваться по скоплению мобильного трафика. Ведомство попросило распространить это сообщение в общинах. ​

Как отключить геолокацию в телефоне: инструкция для пользователей iOS и Android – по ссылке.

Впоследствии в МВД написали, что информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности. В то же время, там призывали не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами геолокации.