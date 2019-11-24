Всем хорошего монинга: Зеленский снова показал фото из спортзала

Президент Украины Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании демонстрировал свою любовь к спорту. И уже в должности главы государства воскресное утро он решил провести в спортивном зале.

Новая спортивная фотография президента появилась на его официальной инстаграм-странице. На кадрах можно увидеть как самого гаранта, так и, вероятно, его тренера.

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Отметим, что президент сидит на тренажере для жима лежа.

"Утро. Мы. Спорт. Здоровье!!! Всем хорошего монинга!!!" – подписал фотографию Зеленский.

Последний раз Владимир Зеленский позировал в спортзале в начале июня. Тогда гарант во время занятий спортом даже умудрился дать интервью.