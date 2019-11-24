16:53
24 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
      Вєсті Кремля
      23:02, 22 ноября
      Вести.UA. Жир: "Санта-Барбара" Тимошенко и Зеленского. Экономические лайфхаки от "слуг народа"
      Вєсті.UA
      12:34, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Всем хорошего монинга: Зеленский снова показал фото из спортзала

      36 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании демонстрировал свою любовь к спорту. И уже в должности главы государства воскресное утро он решил провести в спортивном зале.

      Новая спортивная фотография президента появилась на его официальной инстаграм-странице. На кадрах можно увидеть как самого гаранта, так и, вероятно, его тренера.

      Советуем ознакомиться! Полгода как Владимир Зеленский президент Украины: факты

      Отметим, что президент сидит на тренажере для жима лежа.

      "Утро. Мы. Спорт. Здоровье!!! Всем хорошего монинга!!!" – подписал фотографию Зеленский.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ранок. Ми. Спорт. Здоров’я !!!! Всім гарного монінга!!!

      A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) on

      Последний раз Владимир Зеленский позировал в спортзале в начале июня. Тогда гарант во время занятий спортом даже умудрился дать интервью.

      "Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
      сегодня
      569
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дань, наемничество и терроризм, или Источники российской экономики
      сегодня , 16:00 Дань, наемничество и терроризм, или Источники российской экономики
      Сергій Климовський 273
      Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      сегодня , 12:00 Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      Максим Багрєєв 1395
      Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      сегодня , 09:04 Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      Емал Набі 456
      История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      сегодня , 09:00 История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      Злой Одессит 1608
      Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      23 ноября , 23:00 Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      Павло Казарін 503
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук