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      Всім гарного монінга: Зеленський знову показав фото зі спортзалу

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      Володимир Зеленський / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії демонстрував свою любов до спорту. І вже на посаді очільника держави недільний ранок він вирішив провести у спортивній залі.

      Нова спортивна світлина президента з’явилася на його офіційній інстаграм-сторінці. На кадрах можна побачити, як самого гаранта, так і, ймовірно, його тренера.

      Радимо ознайомитися! Пів року як Володимир Зеленський президент України: факти

      Зауважимо, що президент сидить на знарядді для жиму лежачи.

      "Ранок. Ми. Спорт. Здоров’я!!! Всім гарного монінга!!!" – підписав світлину Зеленський.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ранок. Ми. Спорт. Здоров’я !!!! Всім гарного монінга!!!

      A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) on

      Востаннє Володимир Зеленський позував у спортзалі на початку червня. Тоді гарант під час занять спортом навіть примудрився дати інтерв’ю.

      Приголомшлива схожість: син Арнольда Шварценеггера поділився світлиною із залу
      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Спорту Новини політики Президент України Спорт
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