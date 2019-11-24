Всім гарного монінга: Зеленський знову показав фото зі спортзалу

Президент України Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії демонстрував свою любов до спорту. І вже на посаді очільника держави недільний ранок він вирішив провести у спортивній залі.

Нова спортивна світлина президента з’явилася на його офіційній інстаграм-сторінці. На кадрах можна побачити, як самого гаранта, так і, ймовірно, його тренера.

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Зауважимо, що президент сидить на знарядді для жиму лежачи.

"Ранок. Ми. Спорт. Здоров’я!!! Всім гарного монінга!!!" – підписав світлину Зеленський.

Востаннє Володимир Зеленський позував у спортзалі на початку червня. Тоді гарант під час занять спортом навіть примудрився дати інтерв’ю.