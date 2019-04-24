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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Всем нардепам вручат священные подарки перед Пасхой

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      Народным депутатам подарят Библии, чтобы политики объединились в молитве за Украину
      Народным депутатам подарят Библии, чтобы политики объединились в молитве за Украину / Фото из открытых источников

      Депутатам Верховной Рады в Чистый четверг накануне Пасхи, 25 апреля, подарят Библии.

      Дарение состоится в стенах парламента с 9:00 до 11:00, сообщили в аппарате Рады. Подарки народным избранникам решило сделать Межфракционное депутатское объединение "За духовность, нравственность и здоровье Украины".

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      Целью такой акции является призыв политиков обратить свои мысли к духовным ценностям и воскресению Иисуса Христа и объединиться в молитве за Украину и ее будущее, несмотря на все политические баталии,
      – рассказали авторы инициативы

      Кто входит в объединение "За духовность, нравственность и здоровье Украины"?
      Его возглавляет нардеп от "Народного фронта" Павел Унгурян. В состав входит 51 народный депутат, в частности, Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"), Максим Поляков ("Народный фронт"), Егор Соболев ("Самопомич"), Александр Шевченко (внефракционный), Максим Бурбак ("Народный фронт") и другие.

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      Теги: Новости Украины Пасха Религия Верховная Рада Новости политики
      Источник: 24 канал
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