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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Усім нардепам вручать священні подарунки перед Великоднем

      201 Читать новость на русском
      Народним депутатам подарують Біблії, щоб політики об'єдналися у молитві за Україну
      Народним депутатам подарують Біблії, щоб політики об'єдналися у молитві за Україну / Фото з відкритих джерел

      Депутатам Верховної Ради у Чистий четвер напередодні Великодня, 25 квітня, подарують Біблії.

      Дарування відбудеться у стінах парламенту з 9:00 до 11:00, повідомили в апараті Ради. Подарунки народним обранцям вирішило зробити Міжфракційне депутатське об’єднання "За духовність, моральність та здоров’я України".

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      Метою такої акції є заклик політиків звернути свої думки до духовних цінностей і воскресіння Ісуса Христа та об’єднатися у молитві за Україну і її майбутнє, попри всі політичні баталії,
      – розповіли автори ініціативи

      Хто входить до об’єднання "За духовність, моральність та здоров’я України"? Його очолює нардеп від "Народного фронту" Павло Унгурян. До складу входить 51 народний депутата, зокрема, Ігор Мосійчук ("Радикальна партія"), Максим Поляков ("Народний фронт"), Єгор Соболєв ("Самопоміч"), Олександр Шевченко (позафракційний), Максим Бурбак ("Народний фронт") та інші.

      blog_ava
      Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Релігія Великдень
      Джерело: 24 канал
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