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      Всем вкусной кутьи: Зеленский пожелал украинцам веселого Рождества

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      Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством / Скриншот с видео

      Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Он пожелал мира и согласия каждой семье.

      Глава государства на своей странице в фейсбук напомнил, что украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру, а "Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, распевают в более 150 вариациях.

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      Это дух надежды, добра, ожидания чуда и невероятного единения, которая царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на исполнение надежд и чудес, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути! Христос ся рождае! Славим его!,
      – добавил Зеленский.

      Отметим, что в своем новогоднем поздравлении Зеленский предложил Украине национальную идею.

      Ключевой посыл новогоднего поздравления президента заключался в том, что Украина сейчас разобщена, а должна стать единой. Президент отметил, что все украинцы разные, не идеальные и не святые, потому что просто люди, со своими недостатками и тараканами".

      Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Рождество Новогодние праздники
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