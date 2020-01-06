Всем вкусной кутьи: Зеленский пожелал украинцам веселого Рождества

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Он пожелал мира и согласия каждой семье.

Глава государства на своей странице в фейсбук напомнил, что украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру, а "Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, распевают в более 150 вариациях.

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Это дух надежды, добра, ожидания чуда и невероятного единения, которая царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на исполнение надежд и чудес, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути! Христос ся рождае! Славим его!,

– добавил Зеленский.

Отметим, что в своем новогоднем поздравлении Зеленский предложил Украине национальную идею.

Ключевой посыл новогоднего поздравления президента заключался в том, что Украина сейчас разобщена, а должна стать единой. Президент отметил, что все украинцы разные, не идеальные и не святые, потому что просто люди, со своими недостатками и тараканами".