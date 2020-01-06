Усім смачної куті: Зеленський побажав українцям веселого Різдва

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом. Він побажав миру та злагоди кожній родині.

Глава держави на своїй фейсбук-сторінці нагадав, що український "Щедрик" дарує різдвяний дух по всьому світу, а "Колядку дзвонів", написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях.

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Це дух надії, добра, очікування чуда й неймовірного єднання, яке панує за столом, коли сім'я збирається на Святу вечерю. Нехай рік буде щедрим на виконані надії і чудеса, нехай запанує згода і настане мир в кожній родині! Всім смачної куті! Христос ся рождає! Славімо його!,

– додав Зеленський.

Відзначимо, що у своєму новорічному привітанні Зеленський запропонував Україні національну ідею.

Ключовий посил новорічного привітання президента полягав у тому, що Україна зараз роз'єднана, а повинна стати єдиною. Президент зазначив, що всі українці різні, "не ідеальні і не святі, тому що просто люди, зі своїм недоліками і тарганами".