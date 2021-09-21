Всемирный банк намеренно завышал экономические рейтинги Китая. К тому же банкротство одной китайской компании может повлечь за собой крах всей экономической системы Поднебесной.

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Ситуация в Китае напоминает финансовый кризис в США

В 2008 году мир потряс глобальный финансовый кризис, источником которого стал ипотечный кризис и падение одного из крупнейших инвестиционных банков США Lehman Brothers.

Если сильно упростить историю, то звучит она так: Lehman Brothers к началу 2008 года выдал ипотечных кредитов на 680 миллиардов долларов, при этом обладая капиталом всего в 22,5 миллиарда.

Здесь финансисты могут меня поправить, сказав, что такая картина вовсе не редкость. Но падение цен на жилье в 3 – 5% привело банк к лишению всех активов, а значит и полному краху.

Падение Lehman Brothers тогда привело к эффекту домино, ведь вслед за ним начали рушиться и другие сферы экономики, к которым был причастен банк.

Но справедливости ради стоит отметить, что даже когда Lehman Brothers объявили о банкротстве, им все же удалось продать большую часть своих активов другим заинтересованным компаниям. Хотя крах это вовсе не отменяет.

Главная же проблема краха Lehman Brothers заключается в том, что те годами прятали реальное положение дел в своих бухгалтерских отчетах.



Бывший крупнейший инвестиционный банк Lehman Brothers / Фото Getty Images

И вот подобная ситуация разворачивается сегодня в Китае, но уже не с банком, а с крупнейшей строительной компанией Evergrande Group. Кризис 2008 года связан с падением рынка жилья в США и лопнувшим пузырем Lehman Brothers, и ровно то же самое происходит сегодня в Китае.

Второй по размеру девелопер недвижимости в Китае Evergrande Group оказался на грани банкротства из-за невозможности обслуживать собственный долг. Сумма, которую компания задолжала инвесторам, банкам и поставщикам составляет целых 300 миллиардов долларов.

Справка. Китайский Центробанк еще в 2018 году поместил Evergrande Group в самое начало списка тех компаний, которые представляют риск для всей финансовой системы страны.

На протяжении многих лет Китай показывал внушительный экономический рост, что способствовало развитию локальных компаний, которые занимаются практически всем. От гаджетов до космических шаттлов и спутников.

И вот одной из таких крупных областей экономики Китая является как раз недвижимость. Что вполне логично. Места для застройки предостаточно, людей, которым нужно жилье, офисы или торговые площади – тоже хватает.

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Строительная индустрия Китая – это флагман китайской экономики. На строительство приходится почти 30% китайского ВВП, то есть треть. И Evergrande Group покрывала львиную долю этого рынка. На сегодня по всему Китаю оказались замороженными почти 1,5 миллиона объектов.

С началом пандемии COVID-19 продажи недвижимости в Китае резко упали, и прибыль компании была уже не такой внушительной. В результате, она упала на 90%. И не удивительно, ведь данные только за август показали, что национальные продажи домов по стоимости упали почти на 20% в годовом исчислении, что является самым большим падением с апреля 2020 года.

Инвесторы вышлы на протест к офису Evergrande Group

Все это привело не только к тому, что компания теперь не в состоянии расплатиться по кредитам, а также к тому, что более миллиона инвесторов остаются, по сути, ни с чем. Ведь их жилье может так и остаться недостроенным.

Все это привело к протестам у главного офиса компании в Гонконге, куда недовольные инвесторы пришли требовать возврата своих вкладов.



Протест возле главного офиса Evergrande Group / Фото Getty Images

Кроме того, в американском банке Lehman Brothers в момент банкротства работали около 26 тысяч, в китайской компании Evergrande Group – около 4 миллионов. А это значит, что все они могут в один миг остаться без работы.

Но не только инвесторов может затронуть банкротство Evergrande Group. Ведь компания настолько огромная, что вслед за ней рухнуть могут и небольшие банки, у которых она брала в долг, и даже компании-поставщики материалов для строительства.

Проще говоря, Evergrande Group не сможет выплатить проценты по кредитам в банках, или не сможет заплатить поставщикам, те не смогут отдать свои долги подрядчикам, подрядчики не смогут отдать свои долги и так далее. Такая лавина обрушит целые сектора экономики, и не только в Китае.

Сейчас руководство Evergrande Group изо всех сил пытается выйти из ситуации, распродавая лишние активы. Однако аналитики скептически относятся к успешности такого решения. А потому уже в эти минуты компания готовится к объявлению о банкротстве.

Обвал Evergrande Group может сожрать треть ВВП Китая

С другой стороны, в эту историю может вмешаться китайское центральное правительство во главе с Си Цзиньпином. Проблема в том, что рынок недвижимости в Китае является давней проблемой, а обрушение Evergrande Group может вызвать лавину падения и других застройщиков, а это может сожрать треть ВВП страны, что несомненно вызовет массовые недовольства китайцев.

Более того, оказалось, что раздутый рынок недвижимости Китая был создан искусственно.

По данным МВФ, в 2015 – 2016 году правительство Си Цзиньпина попросту вбрасывало огромные деньги в строительные компании в виде кредитов. А позже, в 2020 году, запретило этим же компаниям брать большие долги за рубежом.

Вот и вышло, что Компартия напитала рынок дешевыми деньгами, а когда наступил кризис, эти компании не могут их вернуть. Кроме того, кризис Evergrande Group как нельзя кстати совпал с попытками коммунистов подчинить себе китайский IT-сектор.

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Два десятилетия китайские IT-компании развивались относительно свободно, что и сделало их успешными. Но китайскому правительству совсем не понравилась их независимость, а потому сегодня ты либо работаешь в интересах Си Цзиньпина, либо отдаешь государству до 70% своей прибыли.

Как думаете, может ли это привести к тому, что компании начнут бежать из Китая? Кроме того, и кризис Evergrande Group, и переформатирование IT-индустрии приводит в к тому, что завидный китайский рынок становится токсичным для внешних инвесторов.

Всемирный банк завишал показатели Китая

К тому же звучат и другие пугающие месседжи о реальном состоянии китайской экономики. Издание Bloomberg раскрыло информацию о том, что Китай может оказаться экономической пустышкой. Оказалось, что под давлением Всемирный банк многие годы завышал экономические показатели Китая.

А это значит, что инвестиционный рейтинг страны на самом деле куда ниже, чем было заявлено раньше. И подобные скандалы вызывают сомнения, а настолько ли все хорошо в китайской экономике с ее максимальным контролем со стороны государства. А назревающий кризис наглядно покажет, на что способна вторая экономика мира, и действительно ли она способна справиться с проблемами такого масштаба.