Всемирный банк намеренно завышал экономические рейтинги Китая. К тому же банкротство одной китайской компании может повлечь за собой крах всей экономической системы Поднебесной.
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Ситуация в Китае напоминает финансовый кризис в США
В 2008 году мир потряс глобальный финансовый кризис, источником которого стал ипотечный кризис и падение одного из крупнейших инвестиционных банков США Lehman Brothers.
Если сильно упростить историю, то звучит она так: Lehman Brothers к началу 2008 года выдал ипотечных кредитов на 680 миллиардов долларов, при этом обладая капиталом всего в 22,5 миллиарда.
Здесь финансисты могут меня поправить, сказав, что такая картина вовсе не редкость. Но падение цен на жилье в 3 – 5% привело банк к лишению всех активов, а значит и полному краху.
Падение Lehman Brothers тогда привело к эффекту домино, ведь вслед за ним начали рушиться и другие сферы экономики, к которым был причастен банк.
Но справедливости ради стоит отметить, что даже когда Lehman Brothers объявили о банкротстве, им все же удалось продать большую часть своих активов другим заинтересованным компаниям. Хотя крах это вовсе не отменяет.
Главная же проблема краха Lehman Brothers заключается в том, что те годами прятали реальное положение дел в своих бухгалтерских отчетах.
Бывший крупнейший инвестиционный банк Lehman Brothers / Фото Getty Images
И вот подобная ситуация разворачивается сегодня в Китае, но уже не с банком, а с крупнейшей строительной компанией Evergrande Group. Кризис 2008 года связан с падением рынка жилья в США и лопнувшим пузырем Lehman Brothers, и ровно то же самое происходит сегодня в Китае.
Второй по размеру девелопер недвижимости в Китае Evergrande Group оказался на грани банкротства из-за невозможности обслуживать собственный долг. Сумма, которую компания задолжала инвесторам, банкам и поставщикам составляет целых 300 миллиардов долларов.
На протяжении многих лет Китай показывал внушительный экономический рост, что способствовало развитию локальных компаний, которые занимаются практически всем. От гаджетов до космических шаттлов и спутников.
И вот одной из таких крупных областей экономики Китая является как раз недвижимость. Что вполне логично. Места для застройки предостаточно, людей, которым нужно жилье, офисы или торговые площади – тоже хватает.
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Строительная индустрия Китая – это флагман китайской экономики. На строительство приходится почти 30% китайского ВВП, то есть треть. И Evergrande Group покрывала львиную долю этого рынка. На сегодня по всему Китаю оказались замороженными почти 1,5 миллиона объектов.
С началом пандемии COVID-19 продажи недвижимости в Китае резко упали, и прибыль компании была уже не такой внушительной. В результате, она упала на 90%. И не удивительно, ведь данные только за август показали, что национальные продажи домов по стоимости упали почти на 20% в годовом исчислении, что является самым большим падением с апреля 2020 года.
Инвесторы вышлы на протест к офису Evergrande Group
Все это привело не только к тому, что компания теперь не в состоянии расплатиться по кредитам, а также к тому, что более миллиона инвесторов остаются, по сути, ни с чем. Ведь их жилье может так и остаться недостроенным.
Все это привело к протестам у главного офиса компании в Гонконге, куда недовольные инвесторы пришли требовать возврата своих вкладов.
Протест возле главного офиса Evergrande Group / Фото Getty Images
Кроме того, в американском банке Lehman Brothers в момент банкротства работали около 26 тысяч, в китайской компании Evergrande Group – около 4 миллионов. А это значит, что все они могут в один миг остаться без работы.
Но не только инвесторов может затронуть банкротство Evergrande Group. Ведь компания настолько огромная, что вслед за ней рухнуть могут и небольшие банки, у которых она брала в долг, и даже компании-поставщики материалов для строительства.
Проще говоря, Evergrande Group не сможет выплатить проценты по кредитам в банках, или не сможет заплатить поставщикам, те не смогут отдать свои долги подрядчикам, подрядчики не смогут отдать свои долги и так далее. Такая лавина обрушит целые сектора экономики, и не только в Китае.
Сейчас руководство Evergrande Group изо всех сил пытается выйти из ситуации, распродавая лишние активы. Однако аналитики скептически относятся к успешности такого решения. А потому уже в эти минуты компания готовится к объявлению о банкротстве.
Обвал Evergrande Group может сожрать треть ВВП Китая
С другой стороны, в эту историю может вмешаться китайское центральное правительство во главе с Си Цзиньпином. Проблема в том, что рынок недвижимости в Китае является давней проблемой, а обрушение Evergrande Group может вызвать лавину падения и других застройщиков, а это может сожрать треть ВВП страны, что несомненно вызовет массовые недовольства китайцев.
Более того, оказалось, что раздутый рынок недвижимости Китая был создан искусственно.
Вот и вышло, что Компартия напитала рынок дешевыми деньгами, а когда наступил кризис, эти компании не могут их вернуть. Кроме того, кризис Evergrande Group как нельзя кстати совпал с попытками коммунистов подчинить себе китайский IT-сектор.
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Два десятилетия китайские IT-компании развивались относительно свободно, что и сделало их успешными. Но китайскому правительству совсем не понравилась их независимость, а потому сегодня ты либо работаешь в интересах Си Цзиньпина, либо отдаешь государству до 70% своей прибыли.
Как думаете, может ли это привести к тому, что компании начнут бежать из Китая? Кроме того, и кризис Evergrande Group, и переформатирование IT-индустрии приводит в к тому, что завидный китайский рынок становится токсичным для внешних инвесторов.
Всемирный банк завишал показатели Китая
К тому же звучат и другие пугающие месседжи о реальном состоянии китайской экономики. Издание Bloomberg раскрыло информацию о том, что Китай может оказаться экономической пустышкой. Оказалось, что под давлением Всемирный банк многие годы завышал экономические показатели Китая.
А это значит, что инвестиционный рейтинг страны на самом деле куда ниже, чем было заявлено раньше. И подобные скандалы вызывают сомнения, а настолько ли все хорошо в китайской экономике с ее максимальным контролем со стороны государства. А назревающий кризис наглядно покажет, на что способна вторая экономика мира, и действительно ли она способна справиться с проблемами такого масштаба.