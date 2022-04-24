Российские оккупанты разрушают буквально все, до чего только могут дотянуться их ракеты, снаряды из артиллерии и другое оружие.

Важно Проверяют документы и ищут папу: в Бердянске оккупанты уже останавливают пешеходов

Захватчики несут смерть на украинские земли, но вся страна дает им достойный отпор и пытается спасти все, что делает нас людьми. В ГСЧС обнародовали фото, как спасатель достает книги из-под завалов.

Мужчина спасает книги / Фото ГСЧС / Emilio Morenatti

Война стала подлинным толчком для переоценки ценностей. Поэтому сейчас как никогда необходимо спасать все, что делает нас людьми и отдаляет он извергов, которые пришли на нашу землю убивать, грабить и уничтожать,

– отмечают в ГСЧС.

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