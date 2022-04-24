Російські окупанти руйнують буквально все, до чого тільки можуть дотягнутися їхні ракети, снаряди з артилерії та інша зброя.

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Загарбники несуть смерть на українські землі, але вся країна дає їм гідну відсіч і намагається врятувати все, що робить нас людьми. У ДСНС оприлюднили фото, як рятувальник дістає книжки з-під завалів.

Чоловік "рятує" книги / Фото ДСНС / Emilio Morenatti

Війна стала справжнім поштовхом для переоцінки цінностей. Тож зараз як ніколи необхідно рятувати усе, що робить нас людьми і віддаляє він нелюдів, які прийшли на нашу землю вбивати, грабувати і нищити, – наголошують в ДСНС.

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