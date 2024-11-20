Во Всемирный день ребенка, который ежегодно отмечают 20 ноября, онлайн-платформа Svidok.org рассказала 5 историй несовершеннолетних украинцев, имена которых изменили из соображений безопасности, оставленных в главном хранилище воспоминаний Украины, передает 24 Канал.

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История 16-летней Алины из Солончаков

Село, где живет Алина, расположено напротив Кинбурнской косы, неподалеку от Очакова в Николаевской области. Еще с первых дней полномасштабной войны девочка столкнулась со всеми возможными ужасами агрессии России.

В декабре 2022 года Алина попала под артиллерийский обстрел, и ей чудом удалось выжить. По словам девочки, она шла на другую улицу и вдруг услышала легкий, тихий взрыв, и только позже поняла, что это был выход артснаряда.

Потом над головой летящие яркие, шарики, светящиеся, вспыхивающие. А потом перед мной упало 4 града. Искры, дым. Я начала падать, и кричать, дальше опять тихий взрыв. Свист, опять взрывы, я начала убегать назад, а звуки все ближе и громче... После обстрела очень болела голова, уши заложило, все тело дрожало. Голос сорвала,

– рассказывает девочка.

Кроме того, в результате вражеского удара разрушилась и родная школа Алины. Это произошло в июне, в день Конституции Украины.

"Ракета прилетела в школу, это не ракета, это нож, не школа, а моя душа. Мне болит до сих пор, я помню, как лежала в постели и плакала, не могла воспринять то, что от родного места остались только одни руины. Эта боль до сих пор со мной", – признается она.

Также 13 марта 2023 года, когда девушка была в Николаеве, россияне обстреляли ее дом. По словам отца Алины, снаряд упал в гараж, повредил дом и двор. К счастью, родные девушки не пострадали, впрочем тот обстрел унес жизнь у друзей семьи.

Первый снаряд упал в летнюю кухню, где был мужчина и его жена. Мужчина умер сразу, жену долго не могли найти под завалами, а когда нашли она стекла кровью, и умерла. Их сын в последнюю секунду выбежал из кухни, он выжил, но получил осколочные ранения. Этому мальчику было всего 7 лет, когда произошла эта трагедия, он и его старшая сестра (она жила заграницей) остались сиротами,

– вспоминает Алина.

Последствия полномасштабной войны в Солончаках / Фото Svidok.org

Девочка также стала свидетелем также одной из крупнейших техногенных катастроф Европы – подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Представляете эту боль, когда видишь из своего села, как лиманом плывут крыши домов, и в этих домах когда-то жили люди, плывет одежда, и вещи, обувь, пластик... мертвые животных... Вообще этот ужас не описать словами, это ощущение тревоги когда слышишь маленький даже звук..." – рассказала она.

Девушка также призывает иностранцев продолжать помогать Украине и утверждает, что и сама, несмотря на болезненность, готова идти на фронт, чтобы освободить родную землю от врага.

По словам Алины, она ждет 18 лет, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины.

Что видел 16-летний Иван из Умани

Иван рассказал, что за день до полномасштабного вторжения жизнь украинцев была обыденной: ужин в кругу семьи, игра на гитаре. Парень лег спать, чтобы на следующий день пойти в школу, но дальше ежедневную рутину заменила война.

На утро, вместо привычного "Ребята, просыпайтесь, давайте в школу", в шесть утра услышал от матери фразу, которую я буду рассказывать своим внукам: "Ребята, вставайте, только не пугайтесь, нас обстреливают",

– сказал юноша.

Подорвавшись с кровати, он сразу начал одевать, что первым попалось под руку, и наощупь со своей полочки взял блокнот с карандашом. Уже позже, по дороге к родственникам, Иван узнал, что россияне обстреляли воинскую часть неподалеку от его города, в результате чего снаряды начали разлетаться по разным местам, а обломки от них валяться лицом вверх среди улицы.

По словам подростка, осколки от российского снаряда попали в зерновой элеватор, который он успел сфотографировать.



Прилет в Умани в начале войны в феврале 2022 года / Фото Svidok.org

"Также один из этих снарядов прилетел в центр города, в тот момент, когда там проезжал велосипедист. Вероятно, что тот мужчина является одним из первых гражданских, кого убили россияне во время полномасштабного вторжения", – добавляет подросток.

Далее в доме родственников Иван и его семья начали смотреть и читать новости о полномасштабном вторжении России. Они звонили родным, чтобы узнать, все ли живы и какая ситуация в других городах.

В группе в соцсетях классная руководительница Ивана пыталась успокоить и подбодрить учеников. Хотя сам парень говорил, что ни на секунду не чувствовал тогда страх, ведь он был полностью скомпенсирован гневом и ненавистью.

Какие ужасы войны застала 13-летняя Наталья из-под Бахмута

Наталья рассказала, что додо 2022 года она была тем самым ребенком, который видит радость даже в простых вещах. Она была улыбчивым и жизнерадостным, каким, наверное, и должен быть любой ребенок.

Сама девочка родом из села Иванковское Бахмутского района. Именно там школьница и ее родители встретили полномасштабное вторжение.

С грустью, Наталья делится о последнем дне в школе, который был 23 февраля 2022 года. По словам девочки, это место, где она выросла, и где остались все ее воспоминания и настоящие друзья.

Любимые учителя, книги, оценки, смех, радость, слезы – все осталось в тех стенах. Я не осознавала всю серьезность проблемы и просто радовалась "двухнедельному карантину",

– вспоминает она.

Все изменилось 24 февраля. Девочка с родителями оказалась в одной из самых горячих точек фронта и стала очевидцем ежедневных обстрелов России.

"С каждым новым взрывом я понимала, что мир, в котором я жила, начал разрушаться. Невозможно было предположить, что это когда-то станет нашей реальностью", – рассказывает Наталья.

Как отметила девочка, в августе 2022 года ситуация в Бахмутском районе еще больше обострилась. Тогда во всех СМИ писали о сложных боях на этом направлении.

К августу ситуация стала еще более тревожной. Взрывы, которые раньше были далекие и размытые, стали громче и ближе. Каждый новый звук, раздававшийся в воздухе, вызывал панический страх и беспокойство. Мы научились отличать их – уже не просто гремят, а звучат с яростью, которая проникала в саму душу,

– вспоминает школьница.

Она также рассказала, что до войны не представляла, как можно жить без гаджета. Однако ей пришлось быстро повзрослеть.

"Мы с родными собирались вместе, зажигали свечи, пытались создать хоть немного уюта, но напряжение в воздухе чувствовалось отчетливо. Эти моменты, когда мир погружался в темноту, стали частью нашей жизни. Мы начали адаптироваться, находя способы пережить ночь, когда не было света и было слышно только отдаленные звуки, которые напоминали, что привычная реальность стала чем-то далеким и недосягаемым", – добавляет она.

Семья эвакуировалась из-под Бахмута и сейчас живет у родственников. Из-за полномасштабного вторжения сердце ее отца не выдержало: он умер от инсульта.

Наталья сказала, что жизнь после смерти отца продолжается, но каждый новый день дается с трудом. Она живет с мамой, и хотя обе стараются поддерживать друг друга, боль от потери не уходит ни на миг.

Каким было начало войны для 16-летнего Кирилла с Херсонщины

Одним из первых свидетелем полномасштабного вторжения стал Кирилл, проживающий в Скадовском районе Херсонщины, неподалеку от Крыма. На момент начала полномасштабного вторжения России парень учился в 9 классе.

Он рассказал, что в первые месяцы большой войны россияне обстреляли их село из градов и семья месяц сидела без света, ведь оккупационная власть отказывалась его ремонтировать. В сентябре мальчик столкнулся с другим ужасом – школой в оккупации. Тогда должен был идти в 10 класс.

Меня заставили пойти в российскую школу, я не мог отказаться, потому что иначе, или родителей лишили родительских прав, или была бы принудительная депортация всей семьи. Поэтому я пошел в ту проклятую школу, сначала нам говорили, что все будет “вне политики”, но нас обманули. Началась тотальная пропаганда от учителей, везде повесили плакаты, которые призывают любить Россию,

– сказал Кирилл.

Он также рассказал, что учителя начали касаться темы войны и смеяться над проукраинскими детьми. Это был просто ад.

"Меня еще никогда так много раз не вызывали к директору. Мне угрожали ФСБ, говорили что сдадут в полицию", – рассказывает подросток.

Однако эти обстоятельства не остановили парня – он в дальнейшем продолжал отстаивать свою проукраинскую позицию и оказывать сопротивление оккупантам.

Я стараюсь сильно не выделяться, но сопротивляюсь как могу, избегаю различных пророссийских мероприятий, не участвую в различных акциях, которые связаны с Россией, не общаюсь с людьми, которые имеют пророссийскую позицию. В то же время участвую в акциях движения сопротивления "Желтая лента", жгу российские газеты и их символику. Потребляю украинский контент в интернете и переписываюсь с друзьями исключительно на украинском языке, слушаю украинскую музыку,

– отметил он.

Парень также отметил, что хотя против него все его окружение, даже родители, он все равно держится, верит в освобождение Херсонщины и победу Украины. Сейчас парень, вероятно, и до сих пор находится в оккупации.

Какова война для 17-летнего Романа из Харькова

Роман с 9 лет знает, что такое война. Парень рассказывает, что до 2014 года жил в Антраците, что в Донецкой области, а после оккупации части Донбасса, вместе с семьей переехал в Харьков.

Слухи о возможном полномасштабном вторжении Роман не воспринимал серьезно, потому что не был морально готов к этому. Поэтому 24 февраля 2022 года, когда в Харькове прогремели первые взрывы, парень встретил их с ужасом.

Я вообще не понимал, что делать, охватил ужас. Через несколько часов я с мамой пошел в магазин, и уже на кассе я посмотрел вокруг, увидел всех этих людей, панику, слезы, непонимание, и у меня просто отобрало дар речи, мама у меня что-то спрашивала, а я даже рта не мог открыть,

– вспоминает Роман.

Он отметил, то, что было в 2014 году, и события 2022 года были не похожими по ощущениям. Ведь отличалась количество разрушений, убийств, количество привлеченной живой силы и техники. Общим оставался только враг.



Обстрелы Харькова в 2022 году / Фото Svidok.org

Юноша отметил, что Харьков часто обстреливали, он с родителями поселились у родственников, где был подвал. От атак россиян пострадал дом, в котором была их квартира, а также помещение его друга.

"Это было первое серьезное разрушение, которое я увидел своими глазами. Обвалило все 5 этажей", – поделился Роман.



Обстрелянный дом в Харькове, который видел Роман / Фото Svidok.org

Как помочь детям легче пережить последствия войны

Психологи отмечают, что во время полномасштабной войны родителям стоит особое внимание уделять детям. Можно останавливать все рутинные дела и говорить с несовершеннолетними.

Еще один метод, который может помочь и взрослым, и детям абстрагироваться, справиться со стрессом во время войны и локализовать воспоминания, травмирующие, – это письмо.

Пришла война, и из-за стресса разложить свои мысли о пережитых событиях по полочкам в голове нет сил, потому что ежедневно поступает много новой информации, мозг не справляется. И задача мозга – только "запихивать вещи в шкаф", а там уже нет места,

– объясняет психолог-ведущая групп для родителей, детей и для педагогов проекта "ПОРУЧ", Наталья Строева в комментарии для Liga.net.

Психолог предлагает записывать короткое резюме пережитого дня. По ее словам, это поможет упорядочить мысли. Сначала это может быть сложно, мысли могут теряться или теряться. Но впоследствии будет писаться легче, а сознание будет становиться яснее.