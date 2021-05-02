Всемирный конгресс украинцев поздравил всех с Пасхой. ВКУ призвал в молитве вспомнить защитников Украины на передовой, духовенство, общественных деятелей, а также медиков.

ВКУ отмечает, что и в дальнейшем объединяет мировые общины в помощи тем, кто в этом нуждается, продолжает поддерживать Украину и развивать международную поддержку украинского народа в борьбе с российской агрессией.

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Поздравление ВКУ

К приветственным словам присоединились президент ВКУ Павел Грод, вице-президент Вера Конек, Михаил Левко, Тамара Галло-Алексей и другие.

Объединимся в молитве за здоровье и безопасность наших близких и за справедливый мир и благополучие в Украине. Вспомним в молитве отважных защитников Родины на передовой, духовенство, общественных проводников и добровольцев, государственных служащих и особенно медиков, которые преданно стоят на защите нашего здоровья во время пандемии,

– говорится в поздравлении.

Отметили, что вскоре тридцатая годовщина восстановления независимости Украины, поэтому, где бы ни жили украинцы, должны гордиться своим народом.

"Всемирный конгресс украинцев желает Вам и Вашим близким радостной и светлой Пасхи! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" – отметили в конгрессе.

Поздравление ВКУ, смотрите видео: