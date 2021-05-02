Світовий конґрес українців привітав усіх з Великоднем. СКУ закликав в молитві згадати захисників України на передовій, духовенство, громадських діячів, а також медиків.

СКУ зазначає, що й надалі єднає світові громади в допомозі тим, хто цього потребує, продовжує підтримувати Україну та розбудовувати міжнародну підтримку українського народу в боротьбі з російською агресією.

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Привітання СКУ

До вітальних слів долучились президент СКУ Павло Ґрод, віцепрезиденти Віра Коник, Михайло Левко, Тамара Ґалло-Олексій та інші.

Єднаймося в молитві за здоров’я й безпеку наших близьких і за справедливий мир і добробут в Україні. Згадаймо в молитві відважних захисників Батьківщини на передовій, духовенство, громадських провідників та добровольців, державних службовців та особливо медиків, які віддано стоять на захисті нашого здоров’я під час пандемії,

– мовиться у привітанні.

Зауважили, що незабаром тридцята річниця відновлення Незалежності України, тому, де б не жили українці, повинні пишатись своїм народом.

"Світовий конґрес українців бажає Вам і Вашим близьким радісного та світлого Великодня! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – наголосили у конгресі.

Привітання СКУ, дивіться відео: