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      Всемирный банк отметил успешность банковской реформы в Украине

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      Успехи банковской реформы в Украине поразили Всемирный банк / abs-cbn

      Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что банковская реформа в Украине реализуется успешно, а ее откат может снова дестабилизировать банковский сектор.

      Кахконен подчеркнула, что "проделана в течение последних пяти лет Национальным банком Украины и органов власти действительно впечатляет", сообщает УНИАН.

      Интересно: Как Украине стать богатой страной: совет Всемирного банка

      Вместе с тем она напомнила о проведенной очистки банковского сектора, в ходе которой была закрыта почти половина банков, и о создании сильного банковского надзора, соответствующего международным стандартам.

      Эти реформы стабилизировали банковский и финансовый сектор. Очень важно сохранить эту стабильность и не отменять никакие реформы. Отмена ключевых реформ может дестабилизировать банковский сектор снова. И никому это сейчас не нужно,
      – сказала Кахконен.

      При очистке банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решение о выводе с рынка 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и 9 – в 2017 году.

      По оценкам Фонда гарантирования вкладов, банковский кризис обошлась Украине, большим вкладчикам и бизнеса в 190-200 миллиардов гривен.

      Какими были прогнозы по росту экономики в Украине?

      • Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее.
      • Международный валютный фонд заложил рост экономики Украины на 3%.
      • По данным Госбюджета на 2020 год, украинская экономика должна расти в 2020 году на 3,7% – 4,8%.
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Банки Всемирный банк Новости Украины Деньги Реформы
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