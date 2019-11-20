Всемирный банк отметил успешность банковской реформы в Украине

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что банковская реформа в Украине реализуется успешно, а ее откат может снова дестабилизировать банковский сектор.

Кахконен подчеркнула, что "проделана в течение последних пяти лет Национальным банком Украины и органов власти действительно впечатляет", сообщает УНИАН.

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Вместе с тем она напомнила о проведенной очистки банковского сектора, в ходе которой была закрыта почти половина банков, и о создании сильного банковского надзора, соответствующего международным стандартам.

Эти реформы стабилизировали банковский и финансовый сектор. Очень важно сохранить эту стабильность и не отменять никакие реформы. Отмена ключевых реформ может дестабилизировать банковский сектор снова. И никому это сейчас не нужно,

– сказала Кахконен.

При очистке банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решение о выводе с рынка 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и 9 – в 2017 году.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов, банковский кризис обошлась Украине, большим вкладчикам и бизнеса в 190-200 миллиардов гривен.

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