Світовий банк відзначив успішність банківської реформи в Україні

Директорка Світового банку у справах України, Білорусі й Молдови Сату Кахконен заявила, що банківська реформа в Україні реалізується успішно, а її відкат може знову дестабілізувати банківський сектор.

Кахконен наголосила, що "пророблена протягом останніх п'яти років Національним банком України та органів влади дійсно вражає", повідомляє УНІАН.

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Разом з тим вона нагадала про проведене очищення банківського сектора, в ході якого було закрито майже половину банків, і про створення сильного банківського нагляду, відповідного міжнародним стандартам.

Ці реформи стабілізували банківський і фінансовий сектор. Дуже важливо зберегти цю стабільність і не скасовувати жодні реформи. Скасування ключових реформ може дестабілізувати банківський сектор знову. І нікому це зараз не потрібно,

– сказала Кахконен.

Під час очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку 96 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними у 2014 році, ще 33 – у 2015-му, 21 – у 2016-му і 9 – у 2017 році.

За оцінками Фонду гарантування вкладів, банківська криза обійшлася Україні, великим вкладникам та бізнесу в 190-200 мільярдів гривень.

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