Світовий банк відзначив успішність банківської реформи в Україні
Директорка Світового банку у справах України, Білорусі й Молдови Сату Кахконен заявила, що банківська реформа в Україні реалізується успішно, а її відкат може знову дестабілізувати банківський сектор.
Кахконен наголосила, що "пророблена протягом останніх п'яти років Національним банком України та органів влади дійсно вражає", повідомляє УНІАН.
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Разом з тим вона нагадала про проведене очищення банківського сектора, в ході якого було закрито майже половину банків, і про створення сильного банківського нагляду, відповідного міжнародним стандартам.
Ці реформи стабілізували банківський і фінансовий сектор. Дуже важливо зберегти цю стабільність і не скасовувати жодні реформи. Скасування ключових реформ може дестабілізувати банківський сектор знову. І нікому це зараз не потрібно,
– сказала Кахконен.
Під час очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку 96 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними у 2014 році, ще 33 – у 2015-му, 21 – у 2016-му і 9 – у 2017 році.
За оцінками Фонду гарантування вкладів, банківська криза обійшлася Україні, великим вкладникам та бізнесу в 190-200 мільярдів гривень.
Які були прогнози щодо зростання економіки в Україні?
- Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання на 2020 рік в Україні до 3,7% з приблизно 3% раніше.
- Міжнародний валютний фонд заклав зростання економіки України на 3%.
- За даними Держбюджету на 2020 рік, українська економіка має зростати у 2020 році на 3,7% – 4,8%.