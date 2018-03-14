Всемирный банк подсчитал долю "кумовского бизнеса" в Украине
Всемирный банк констатировал стабильность украинского кумовства на территории ведения бизнеса.
Об этом сообщила директор Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, пишет "Экономическая правда".
Читайте также: Почему Украине не выгодны RAB-тарифы и как их не допустить
По данным банка, 2% политически связанных украинских фирмы контролируют 20% общего оборота и более четверти всех активов отечественных компаний.
Цифры остаются стабильными на протяжении многих лет. Речь идет в основном о горнодобывающей, энергетической и транспортной отрасли.
Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и воздействуя на государство через представительство в парламенте. Это позволило олигархам подключиться ко многим источникам коррупции, среди прочего, в таких отраслях, как энергетика, государственные закупки, приватизация государственных активов и налоговое администрирование,
– указала Кахконен.
Она убеждена, что изменить эту тенденцию под силу независимому Антикоррупционному суду, над созданием которого работают в Украине.
Выбор редакции
-
Эксперт рассказал, кто мог изготовить газ, которым отравили Скрипалясегодня , 10:20
-
"Желчное заявление": в России отреагировали на возмущение США из-за визита Путина в Крымсегодня , 09:42
-
Главные новости 14 марта: новые монеты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиянсегодня , 08:13