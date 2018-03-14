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Всемирный банк подсчитал долю "кумовского бизнеса" в Украине

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Бизнес-кумовство в Украине
Бизнес-кумовство в Украине / businessz.com.ua

Всемирный банк констатировал стабильность украинского кумовства на территории ведения бизнеса.

Об этом сообщила директор Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, пишет "Экономическая правда".

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По данным банка, 2% политически связанных украинских фирмы контролируют 20% общего оборота и более четверти всех активов отечественных компаний.

Цифры остаются стабильными на протяжении многих лет. Речь идет в основном о горнодобывающей, энергетической и транспортной отрасли.

Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и воздействуя на государство через представительство в парламенте. Это позволило олигархам подключиться ко многим источникам коррупции, среди прочего, в таких отраслях, как энергетика, государственные закупки, приватизация государственных активов и налоговое администрирование,
– указала Кахконен.

Она убеждена, что изменить эту тенденцию под силу независимому Антикоррупционному суду, над созданием которого работают в Украине.

Теги: Новости Украины Бизнес Всемирный банк
Источник: 24 Канал
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