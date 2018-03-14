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Світовий банк підрахував частку "кумівського бізнесу" в Україні

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Бізнес-кумівство в Україні
Бізнес-кумівство в Україні / businessz.com.ua

Світовий банк констатував стабільність українського кумівства на теренах ведення бізнесу.

Про це повідомила директорка Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен, пише "Економічна правда".

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За даними банку, 2% політично пов'язаних україських фірм контролюють 20% загального обігу та більше чверті всіх активів вітчизняних компаній.

Цифри залишаються стабільними протягом багатьох років. Йдеться здебільшого про гірничодобувну, енергетичну і транспортну галузі.

Олігархи домінують у великих секторах економіки країни, отримуючи ренту і впливаючи на державу через представництво в парламенті. Це дозволило олігархам підключитися до багатьох джерел корупції, серед іншого, в таких галузях, як енергетика, державні закупівлі, приватизація державних активів та податкове адміністрування,
– вказала Кахконен.

Вона переконана, що змінити цю тенденцію під силу незалежному Антикорупційному суду, над створенням якого працюють в Україні.

Теги: Новини України Бізнес Світовий банк
Джерело: 24 Канал
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