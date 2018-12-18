Всемирный банк предоставил Украине гарантии на огромную сумму

В вторник 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине гарантии на 750 миллионов долларов в поддержку государственной политики.

Об этом сообщают в пресс-службе Всемирного банка.

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Известно, что эти средства должны способствовать реализации важных реформ в банковской системе Украины, а также в сфере противодействия коррупции, сельскохозяйственных земель, пенсионного обеспечения, субсидий на жилищно-коммунальные услуги и здравоохранения.

Гарантия на 750 миллионов долларов США, как ожидается, поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 миллиарда долларов США,

– отметили во Всемирном банке.

Более того, указанные реформы должны укрепить перспективы роста экономики и макроэкономической стабильности в Украине.

Всемирный банк приветствует стремление правительства реализовать эти исторически важные реформы, реализация которых поможет поднять уровень жизни украинцев,

– заявила вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен отметила, что программа реформирования обеспечивает устранение структурных проблем и является сигналом для инвесторов, что Украина способна поддерживать динамику реформирования и устранять макроэкономическую уязвимость в условиях предвыборной неопределенности 2019 года.

Ранее 24 канал сообщал, что для поддержания железнодорожной отрасли в Украине специалисты "Укрзализныци" планируют обсудить пути поддержки с экспертами Всемирного банка.