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      Всемирный банк предоставил Украине гарантии на огромную сумму

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      Всемирный банк предоставил Украине гарантии на огромную сумму
      Всемирный банк предоставил Украине гарантии на огромную сумму / Фото из открытых источников

      В вторник 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине гарантии на 750 миллионов долларов в поддержку государственной политики.

      Об этом сообщают в пресс-службе Всемирного банка.

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      Известно, что эти средства должны способствовать реализации важных реформ в банковской системе Украины, а также в сфере противодействия коррупции, сельскохозяйственных земель, пенсионного обеспечения, субсидий на жилищно-коммунальные услуги и здравоохранения.

      Гарантия на 750 миллионов долларов США, как ожидается, поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 миллиарда долларов США,
      – отметили во Всемирном банке.

      Более того, указанные реформы должны укрепить перспективы роста экономики и макроэкономической стабильности в Украине.

      Всемирный банк приветствует стремление правительства реализовать эти исторически важные реформы, реализация которых поможет поднять уровень жизни украинцев,
      – заявила вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.

      Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен отметила, что программа реформирования обеспечивает устранение структурных проблем и является сигналом для инвесторов, что Украина способна поддерживать динамику реформирования и устранять макроэкономическую уязвимость в условиях предвыборной неопределенности 2019 года.

      Ранее 24 канал сообщал, что для поддержания железнодорожной отрасли в Украине специалисты "Укрзализныци" планируют обсудить пути поддержки с экспертами Всемирного банка.

       

      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Всемирный банк Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины Реформы НБУ
      Источник: 24 канал
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