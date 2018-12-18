Всемирный банк привлекут к решению вопросов с задолженностью "Укрзализныци"

Для поддержки железнодорожной отрасли в Украине специалисты "Укрзализныци" планируют обсудить пути поддержки с экспертами Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Читайте также: Поезд "Экспресс Киев – Борисполь": какую коррупционную сделку устроили чиновники

По информации общества, проводится анализ ситуации по отдельным сферам деятельности компании, после чего уже можно будет определить механизмы сотрудничества со Всемирным банком. Такую работу планируют сделать до июня 2019 года.

Есть постоянные тесные контакты с представителями Всемирного банка. Сегодня (18 декабря – 24 канал) провели очередную такую ​​рабочую встречу,

– отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Диалог "Укразализныци" и Всемирного банка сосредоточен вокруг пяти тем: "тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, пассажирские перевозки, управление долгами, управление активами инфраструктуры и приоритезация инвестиций, а также открытие рынка грузовых перевозок".

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили военизированную охрану "Укрзализныци", которые организовали схему похищения грузов и требовали деньги с предпринимателей.